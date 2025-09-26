Ричмонд
За попытку похищения детей 2 мужчины пойдут под суд в Новосибирске

Двое подозреваемых были задержаны в Свердловской области.

Источник: СУ СК России по Новосибирской области

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о похищении шестилетнего мальчика и попытке похищения его пятилетней сестры. Обвинения предъявлены двум мужчинам, организовавшим преступление на почве спора о порядке общения с детьми.

По версии следствия, 40-летний отец детей, недовольный решением суда, в январе-феврале 2025 года нанял группу из шести человек для похищения своих детей с целью вывоза за пределы России. Инцидент произошел 16 февраля в Центральном районе Новосибирска, где обвиняемый при свидетелях — своей бывшей жене и ее новом супруге — силой посадил детей в автомобиль.

В ходе нападения трое наемников удерживали мужа женщины, пока фигурант пытался увезти обоих детей. Женщине удалось отобрать дочь, однако шестилетнего сына злоумышленники увезли. За рулем автомобиля находился один из соучастников, а другие организаторы контролировали ситуацию и производили расчет с исполнителями.

Двое подозреваемых были задержаны в Свердловской области. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Остальные участники группы находятся в международном розыске», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.