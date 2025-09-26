За попытку похищения детей 2 мужчины пойдут под суд в Новосибирске

По версии следствия, 40-летний отец детей, недовольный решением суда, в январе-феврале 2025 года нанял группу из шести человек для похищения своих детей с целью вывоза за пределы России. Инцидент произошел 16 февраля в Центральном районе Новосибирска, где обвиняемый при свидетелях — своей бывшей жене и ее новом супруге — силой посадил детей в автомобиль.