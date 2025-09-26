В Уфе арестовали директора организации-застройщика

Директора одной из организаций-застройщиков Уфы, обвиняемого в даче взятки, отправили под домашний арест до 12 ноября. По информации объединенной пресс-службы судов РБ, в сентябре 2024 года обвиняемый передал ведущему специалисту-эксперту — старшему государственному строительному инспектору госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору взятку в 400 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий в его пользу.