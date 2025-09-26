Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе арестовали директора организации-застройщика

Он попался на взятке.

Источник: Башинформ

Директора одной из организаций-застройщиков Уфы, обвиняемого в даче взятки, отправили под домашний арест до 12 ноября. По информации объединенной пресс-службы судов РБ, в сентябре 2024 года обвиняемый передал ведущему специалисту-эксперту — старшему государственному строительному инспектору госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору взятку в 400 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий в его пользу.

А именно за ускорение процедуры подписания и выдачи положительного заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Постановление суда о мере пресечения в законную силу пока не вступило.