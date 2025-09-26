В Иркутском районе 38-летний водитель съехал в кювет и врезался в световую опору

В деревне Грановщина Иркутского района 38-летний водитель съехал в кювет и врезался в световую опору. Владелец «Ауди А6» двигался по улице Объездная и в какой-то момент не справился с управлением. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Автомобилиста госпитализировали в больницу в различными травмами, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД.
Как оказалось позже, водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. Алкотестер показал, что уровень спиртного в его крови был в пять раз выше нормы. В отношении мужчины составили четыре административных протокола. Транспортное средство поместили на штрафстоянку.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Нижнеудинске пять человек пострадали в ДТП из-за выезда водителя на встречку.