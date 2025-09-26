В Иркутском районе 38-летний водитель съехал в кювет и врезался в световую опору

Как оказалось позже, водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. Алкотестер показал, что уровень спиртного в его крови был в пять раз выше нормы. В отношении мужчины составили четыре административных протокола. Транспортное средство поместили на штрафстоянку.