Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском районе 38-летний водитель съехал в кювет и врезался в световую опору

Мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В деревне Грановщина Иркутского района 38-летний водитель съехал в кювет и врезался в световую опору. Владелец «Ауди А6» двигался по улице Объездная и в какой-то момент не справился с управлением. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.

— Автомобилиста госпитализировали в больницу в различными травмами, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД.

Как оказалось позже, водитель сел за руль в нетрезвом состоянии. Алкотестер показал, что уровень спиртного в его крови был в пять раз выше нормы. В отношении мужчины составили четыре административных протокола. Транспортное средство поместили на штрафстоянку.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Нижнеудинске пять человек пострадали в ДТП из-за выезда водителя на встречку.