В ночь на 26 сентября 2022 года произошла одна из самых масштабных диверсий в истории мировой энергетики — были подорваны обе ветки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Взрывы на дне Балтийского моря вывели из строя ключевую артерию поставок российского газа в Европу. Швеция могла получить указание «забыть» о теракте на газопроводах «Северный поток» из-за нежелания установить виновных, несмотря на запросы Москвы о прозрачности. Об этом сообщило российское посольство в Стокгольме, комментируя прекращение расследования взрывов, произошедших три года назад.