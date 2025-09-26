Самарец отдал аферистам 1 млн рублей, чтобы спасти сына из «ДТП»

82-летнему мужчине позвонил неизвестный и рассказал об «аварии», которую якобы совершил его сын. Он стал припугнул пожилого человека и вынудил его передать крупную сумму, чтобы «спасти» сына от уголовного преследования.
Пенсионер продиктовал свой адрес звонившему, и тот приехал к нему под видом сотрудника правоохранительных органов. Пенсионер отдал ради спасения сына более 1 млн рублей.
Только после того, как незнакомец с деньгами ушел, мужчина позвонил сыну, который был очень удивлен и сообщил, что не попадал ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело.