В Ростовской области в ДТП со «скорой» погибли двое

ДТП произошло 25 сентября в 19:50 на 85 км+500 м автодороги «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск». 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 на высокой скорости допустил занос машины, в результате легковушку сбила барьерное ограждение и вылетела на «встречку» и столкнулась с машиной «скорой помощи» под управлением 51-летнего водителя.
В результате столкновения водитель ВАЗ-2107 и его 19-летний пассажир погибли на месте.
Водитель и пассажир «скорой» получили травмы.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.