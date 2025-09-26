В Ростовской области в ДТП со «скорой» погибли двое

ДТП произошло 25 сентября в 19:50 на 85 км+500 м автодороги «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск». 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 на высокой скорости допустил занос машины, в результате легковушку сбила барьерное ограждение и вылетела на «встречку» и столкнулась с машиной «скорой помощи» под управлением 51-летнего водителя.