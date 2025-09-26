Пожар на Афипском НПЗ из-за обломков БПЛА — Краснодарский край объявил «беспилотную опасность»

Атака на Краснодарский край, пожар на НПЗ и обломки дронов в Голубицкой.
На Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника, запущенного с территории Украины. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в telegram-канале 26 сентября. По данным, пожар на площади 30 квадратных метров уже ликвидирован, пострадавших нет, а объекты инфраструктуры не повреждены.
«Из-за падения фрагментов БПЛА произошел пожар на Афипском НПЗ. Обломки беспилотника упали на одну из установок», — уточнили в оперштабе. На месте работают экстренные и специальные службы, проводится осмотр территории и оценка возможного ущерба.
Обломки дрона обнаружены в популярном курортном месте.
В тот же день, в 5:04 по московскому времени, в Темрюкском районе были обнаружены фрагменты еще одного беспилотника — в станице Голубицкой. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Станица расположена на Таманском полуострове, в 8 километрах от Темрюка, и является одним из самых популярных мест отдыха на побережье Азовского моря.
Расположение станицы Голубицкой на карте Фото: Яндекс. Карты.
Здесь расположены более 100 гостевых домов, баз отдыха и пансионатов. Море мелкое, теплое, с песчаным дном и ракушечным пляжем. В окрестностях — виноградники «Поместья Голубицкое» и ОАО «АПФ “Голубицкая”», входящие в зону с защищённым наименованием происхождения вин. Несмотря на туристическую привлекательность, станица оказалась в зоне риска из-за регулярных атак беспилотников на юг России.
Краснодарский край объявил «беспилотную опасность».
В ответ на угрозу в регионе было объявлено предупреждение «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в приложении МЧС России. «Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов», — говорится в оповещении. Жителям рекомендовано укрыться в защищенных помещениях, отойти от окон и немедленно звонить по номеру 112 в случае обнаружения подозрительных объектов.
Ранее в этот день сообщения о работе ПВО поступали из нескольких районов края: в Славянске-на-Кубани, Новороссийске, Анапе, Витязево. В ряде населенных пунктов объявляли тревогу, в других — фиксировали сбитие дронов. Ситуация остается напряженной, особенно вблизи стратегических объектов, таких как нефтепереработка и транспортная инфраструктура.
Афипский НПЗ — ключевое предприятие Кубани.
ООО «Афипский НПЗ» — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Завод перерабатывает около 500 000 тонн сырой нефти ежемесячно и играет важную роль в обеспечении региона топливом. Предприятие оснащено современным оборудованием и соблюдает все нормы промышленной безопасности и экологии. Его работа напрямую влияет на социально-экономическую стабильность Кубани.
Расположение Афинского НПЗ на картеФото: Яндекс. Карты.
Инцидент с дроном вновь поднял вопросы к организации ПВО на стратегически важных объектах. Хотя пожар был быстро потушен, сам факт попадания обломков на технологическую установку вызывает обеспокоенность — особенно на фоне продленного запрета на экспорт бензина из-за дефицита на внутреннем рынке.