Пожар на Афипском НПЗ из-за обломков БПЛА — Краснодарский край объявил «беспилотную опасность»

В тот же день, в 5:04 по московскому времени, в Темрюкском районе были обнаружены фрагменты еще одного беспилотника — в станице Голубицкой. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. Станица расположена на Таманском полуострове, в 8 километрах от Темрюка, и является одним из самых популярных мест отдыха на побережье Азовского моря.