Жительница Челябинска задержана за организацию незаконного канала миграции

Челябинские полицейские задержали 50-летнюю женщину, организовавшую незаконную миграцию для 16 иностранцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Установлено, что она заключала фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами на осуществление ими различных работ, тем самым организовала их незаконное пребывание на территории Российской Федерации», — прокомментировали в городском УМВД.

По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1.

Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сообщается, что речь идет про уроженку ближнего зарубежья, которая в настоящее время она имеет российское гражданство.