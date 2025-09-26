Жительница Челябинска задержана за организацию незаконного канала миграции

«Установлено, что она заключала фиктивные трудовые договоры с иностранными гражданами на осуществление ими различных работ, тем самым организовала их незаконное пребывание на территории Российской Федерации», — прокомментировали в городском УМВД.
По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1.
Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Сообщается, что речь идет про уроженку ближнего зарубежья, которая в настоящее время она имеет российское гражданство.