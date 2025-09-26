Россиянин отравил жену и убил ещё семь человек ядовитым пойлом в Ленобласти

Пострадавшие и погибшие зарегистрированы как в самом городе Сланцы, так и в близлежащей деревне Гостицы. В центре скандала оказался 79-летний мужчина, подозреваемый в продаже убийственного пойла местным жителям. Среди пострадавших — его 75-летняя супруга, а самый молодой из госпитализированных — 37 лет.