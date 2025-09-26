Ричмонд
В Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях

На железнодорожных путях вблизи станции Плюсса в Псковской области произошел взрыв. По словам губернатора Михаила Ведерникова, пострадавших нет. Октябрьская железная дорога предупредила, что два поезда изменили маршрут.

Источник: РБК

«Примерно в 5:00 в пятницу, 26 сентября, недалеко от станции Плюсса произошел взрыв на железнодорожных путях», — написал глава региона в своем канале в MAX.

Губернатор уточнил, что схода железнодорожного состава не произошло. «На месте происшествия работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие», — добавил он.

Плюсса — железнодорожная станция на железнодорожной ветке Луга — Псков. Находится в одноименном поселке на перегоне между остановочными пунктами 177 км и 197 км.

Около часа назад Октябрьская железная дорога предупредила, что два пассажирских поезда «Ласточка» между Псковом и Санкт-Петербургом пустили по измененному маршруту через станцию Батецкая:

№ 810 «Ласточка», следующий по маршруту Псков — Санкт-Петербург;

№ 809 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Псков.