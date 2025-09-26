Ричмонд
Родные погибшей в Кемере россиянки занялись вопросом отправки ее тела домой

По словам брата Линарии Музиповой, его сестра погибла в первый день своего приезда в Турцию.

Источник: Аргументы и факты

Родственники погибшей в Турции россиянки Линарии Музиповой отправили документы на получение ее тела, передает РЕН ТВ со ссылкой на брата женщины.

По словам Ришата Исляева, сейчас делом занимается страховая компания. Родные погибшей еще вчера собрали и направили все необходимые документы и теперь ждут обратной связи.

Мужчина рассказал, что его сестра погибла в первый день своего приезда в Турцию. О ее смерти он узнал от турагентства.

42-летняя Линария Музипова погибла в Кемере, когда плавала в море. В женщину, заплывшую за буйки, врезался катер для парасейлинга. Капитан судна и владелец компании парасейлинга задержаны.