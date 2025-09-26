Россиянка, которую насмерть сбил катер в Анталье, погибла в первый день отпуска

42-летняя Линара отправилась в Турцию 24 сентября, чтобы провести отпуск в одиночестве — она не раз бывала в Анталье. По словам её 20-летней дочери, женщина решила искупаться и заплыла за ограждающие буйки. В этот момент в акватории находился катер, задействованный в парасейлинге, который на большой скорости наехал на туристку.
Сейчас семья женщины сталкивается с бюрократическими сложностями — оформление документов и проведение судебно-медицинской экспертизы затягивают процесс возвращения тела в Россию. Известно, что Линара работала бухгалтером.
Ранее Life.ru сообщал, что российская туристка погибла на отдыхе в Турции, когда на неё наехал катер во время купания. Судно предоставляло услуги катания с парашютом над морем. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть женщины.
