Катер в Турции насмерть сбил 42-летнюю туристку из Башкирии

На одном из популярных курортов в Турции катер насмерть сбил 42-летнюю туристку из Башкирии Линарию Музипову, сообщает Shot.
Уточняется, что женщина заплыла за буйки. Катер, на котором катались отдыхающие, двигался на большой скорости и затормозить не успел. На помощь подоспели спасатели, но женщина погибла.
О случившемся родные узнали от консульства. Сейчас они решают вопросы с документами и транспортировкой тела на родину.
По данным издания, капитана катера и владельца компании задержали. Власти запретили движение судов в этом районе на время расследования.