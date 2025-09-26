Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катер в Турции насмерть сбил 42-летнюю туристку из Башкирии

Трагедия случилась на популярном курорте.

Источник: Reuters

На одном из популярных курортов в Турции катер насмерть сбил 42-летнюю туристку из Башкирии Линарию Музипову, сообщает Shot.

Уточняется, что женщина заплыла за буйки. Катер, на котором катались отдыхающие, двигался на большой скорости и затормозить не успел. На помощь подоспели спасатели, но женщина погибла.

О случившемся родные узнали от консульства. Сейчас они решают вопросы с документами и транспортировкой тела на родину.

По данным издания, капитана катера и владельца компании задержали. Власти запретили движение судов в этом районе на время расследования.