Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Помидоры и яйца резко подорожали в Башкирии за неделю

Башстат назвал товары с самым значительным ростом цен.

Источник: Комсомольская правда

Башстат обнародовал данные о динамике розничных цен на основные продукты питания в регионе за период с 15 по 22 сентября. Согласно отчету, наибольший скачок цен продемонстрировали свежие помидоры. За семь дней их стоимость увеличилась на 12,89%, и в среднем килограмм этих овощей теперь стоит 124,84 рубля.

На второй позиции по скорости подорожания оказались куриные яйца. Цена за десяток выросла на 5,78%, достигнув отметки в 56,83 рубля.

Третье место в этом антирейтинге заняли хлебобулочные изделия из пшеничной муки. Их цена прибавила 1,51%, и килограмм в среднем обходится покупателям в 108,07 рубля.

Также в перечень товаров, которые стали дороже, попали:

— сахар-песок — 67,45 рубля (+1,31%);

— вареная колбаса — 529,05 рубля (+0,94%);

— бананы — 124,53 рубля (+0,94%);

— гречневая крупа — 46,80 рубля (+0,93%).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.