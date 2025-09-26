Помидоры и яйца резко подорожали в Башкирии за неделю

Башстат обнародовал данные о динамике розничных цен на основные продукты питания в регионе за период с 15 по 22 сентября. Согласно отчету, наибольший скачок цен продемонстрировали свежие помидоры. За семь дней их стоимость увеличилась на 12,89%, и в среднем килограмм этих овощей теперь стоит 124,84 рубля.
На второй позиции по скорости подорожания оказались куриные яйца. Цена за десяток выросла на 5,78%, достигнув отметки в 56,83 рубля.
Третье место в этом антирейтинге заняли хлебобулочные изделия из пшеничной муки. Их цена прибавила 1,51%, и килограмм в среднем обходится покупателям в 108,07 рубля.
Также в перечень товаров, которые стали дороже, попали:
— сахар-песок — 67,45 рубля (+1,31%);
— вареная колбаса — 529,05 рубля (+0,94%);
— бананы — 124,53 рубля (+0,94%);
— гречневая крупа — 46,80 рубля (+0,93%).
