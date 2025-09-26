Помидоры и яйца резко подорожали в Башкирии за неделю

Башстат обнародовал данные о динамике розничных цен на основные продукты питания в регионе за период с 15 по 22 сентября. Согласно отчету, наибольший скачок цен продемонстрировали свежие помидоры. За семь дней их стоимость увеличилась на 12,89%, и в среднем килограмм этих овощей теперь стоит 124,84 рубля.