СК: почти 700 поросят погибли в Лиозненском районе из-за халатности

Следствием установлено, что в помещении с поросятами в течение нескольких дней отсутствовала вентиляция.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Витебские следователи установили обстоятельства гибели более 670 поросят на одном из свинокомплексов в Лиозненском районе, возбуждено уголовное дело за служебную халатность, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Инцидент с гибелью поросят произошел в апреле 2025 года, уголовное дело было возбуждено в отношении главного инженера предприятия, ему предъявлено обвинение. На стадии следствия удалось установить, что он удалил с мобильного телефона сигналы о неисправности системы вентиляции в помещении, где содержались поросята.

«Следствием установлено, что в результате служебной халатности погибло 677 поросят. Около 160 голов работникам предприятия удалось спасти», — сообщила Лазько.

По ее словам, госпредприятию причинен ущерб на сумму более 151 тысячи рублей.