СК: почти 700 поросят погибли в Лиозненском районе из-за халатности

Инцидент с гибелью поросят произошел в апреле 2025 года, уголовное дело было возбуждено в отношении главного инженера предприятия, ему предъявлено обвинение. На стадии следствия удалось установить, что он удалил с мобильного телефона сигналы о неисправности системы вентиляции в помещении, где содержались поросята.