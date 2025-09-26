СК: почти 700 поросят погибли в Лиозненском районе из-за халатности

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Витебские следователи установили обстоятельства гибели более 670 поросят на одном из свинокомплексов в Лиозненском районе, возбуждено уголовное дело за служебную халатность, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Инцидент с гибелью поросят произошел в апреле 2025 года, уголовное дело было возбуждено в отношении главного инженера предприятия, ему предъявлено обвинение. На стадии следствия удалось установить, что он удалил с мобильного телефона сигналы о неисправности системы вентиляции в помещении, где содержались поросята.
«Следствием установлено, что в результате служебной халатности погибло 677 поросят. Около 160 голов работникам предприятия удалось спасти», — сообщила Лазько.
По ее словам, госпредприятию причинен ущерб на сумму более 151 тысячи рублей.