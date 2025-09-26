Ричмонд
Под Смоленском 18 вагонов сошли с рельсов и загорелись, столкнувшись с авто

Грузовой поезд столкнулся с грузовиком, начался пожар, и пострадали люди.

Источник: Аргументы и факты

Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в Смоленской области, в результате чего с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза и пострадали люди. Об этом сообщила Московская железная дорога.

«Сегодня в 07:26 мск между станциями Рудня и Голынки МЖД водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу», — говорится в сообщении МЖД.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать, уточнили представители Московской железной дороги.

«На место направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда. Движение составов на участке приостановлено. Для координации действий по ликвидации последствий ДТП на МЖД организован оперштаб», — отметили в МЖД.

Добавим, что минувшим утром происшествие случилось и на железной дороге в Псковской области — там произошел взрыв, но обошлось без пострадавших и схода поездов.