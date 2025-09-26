Американка выжила после того, как питбуль отгрыз ей все конечности

Жительница из Оклахомы Джанель Скотт лишилась всех конечностей из-за нападения американского питбультерьера, она была знакома с хозяином собаки и знала пса, передает Fox23.
По словам матери Джанель, дочь каталась на велосипедах со своим парнем в начале сентября, когда они остановились, подбежала собака и набросилась на нее.
Мужчина пытался отбить пса, в результате он убил его, но все-таки питбуль успел перегрызть конечности Джанель, они держались «только на сухожилиях».
Женщину срочно госпитализировали, ей пришлось ампутировать обе руки и обе ноги.
По данным полицейского управления Окмалджи, собака принадлежала человеку, который был заключен в тюрьму, и за ней следил его друг.
«Я знаю, что она может пережить это, потому что мы сильные женщины, поэтому я почти уверена, что она пройдет через это», — поделилась мать Джанель.
По ее словам, сейчас врачи изучают мышцы женщины, чтобы понять, возможно ли протезирование.
Ранее житель США рассказал, как к нему подплыла 2-метровая акула и откусила руку.