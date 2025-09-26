Электрик внезапно умер на заводе имени Свердлова в Дзержинске

Об этом сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области. Трагедия произошла утром 24 сентября около девяти часов. Мужчина находился в помещении АТС и подготавливал инструменты и материалы для настройки прибора пожарно-охранной сигнализации. В этот момент ему внезапно стало плохо. На место оперативно прибыли врачи скорой помощи, но спасти работника не удалось — он скончался. Сейчас специалисты Гострудинспекции проводят расследование обстоятельств несчастного случая.