Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электрик внезапно умер на заводе имени Свердлова в Дзержинске

Электрик предприятия имени Свердлова в Дзержинске умер прямо во время работы.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в Гострудинспекции Нижегородской области. Трагедия произошла утром 24 сентября около девяти часов. Мужчина находился в помещении АТС и подготавливал инструменты и материалы для настройки прибора пожарно-охранной сигнализации. В этот момент ему внезапно стало плохо. На место оперативно прибыли врачи скорой помощи, но спасти работника не удалось — он скончался. Сейчас специалисты Гострудинспекции проводят расследование обстоятельств несчастного случая.

Ранее сообщалось, нижегородский слесарь найден мертвым на стройке АЭС в Египте. Также мы рассказывали про внезапную смерть слесаря нижегородского автозавода. Произошедшим заинтересовался Роструд.