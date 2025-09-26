Заплыла за буйки: в Турции катер насмерть сбил 42-летнюю туристку из Башкирии

На популярном турецком курорте Кемер погибла 42-летняя туристка из Башкирии Линария Музипова. По предварительной информации, женщина заплыла за ограничительные буйки, где ее на большой скорости сбил катер.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, однако медики могли только констатировать смерть пострадавшей. По данным источников RT, полиция Турции задержала капитана судна и владельца компании, предоставлявшей услуги проката. Власти курорта ввели временный запрет на движение катеров в акватории, где случилась трагедия.
Как сообщили близкие погибшей, официальное уведомление о смерти Линарии они получили через консульскую службу. В настоящее время родственники совместно с сотрудниками посольства занимаются организацией транспортировки тела жительницы Башкирии на родину.
