В Самаре в ДТП с грузовиком и «Калиной» пострадали два ребенка

Как уточнили в ГАИ, 56-летний мужчина за рулем грузовика Hyundai VT (HD78), перевозившего строительный мусор, двигался по ул. Чекистов со стороны ул. Мелекесской в направлении ул. Магистральной.
На нерегулируемом перекрестке с круговым движением ул. Чекистов и ул. Магистральной, напротив д. 171 по ул. Магистральной, он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с находящейся впереди Lada Kalina под управлением 27-летнего водителя.
С места ДТП в больницу попали два мальчика — пассажиры «Калины». Медиками после обследования 4-летнему и почти 2-летнему пострадавшим было назначено амбулаторное лечение.