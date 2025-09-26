В Самаре в ДТП с грузовиком и «Калиной» пострадали два ребенка

На нерегулируемом перекрестке с круговым движением ул. Чекистов и ул. Магистральной, напротив д. 171 по ул. Магистральной, он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с находящейся впереди Lada Kalina под управлением 27-летнего водителя.