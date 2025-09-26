Фура и грузовой состав с вагонами с горючим столкнулись в российском регионе

Уточняется, что машинист поезда прибегнул к экстренному торможению, однако столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, с путей сошли локомотив и 18 вагонов, перевозивших бензин. Локомотивная бригада пострадала, машинист и его помощник получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.