Фура и грузовой состав с вагонами с горючим столкнулись в российском регионе

На территории Смоленской области спасательные подразделения МЧС России проводят мероприятия по ликвидации последствий серьезного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале чрезвычайного ведомства.
Инцидент произошел на железнодорожном переезде в районе станции Рыжиково, где столкнулись грузовой состав и большегрузный автомобиль. Огнеборцы в настоящее время продолжают тушение шести вагонов, перевозивших легковоспламеняющиеся материалы.
К ликвидации возгорания привлечены более сорока специалистов и десять единиц спецтехники. К месту происшествия направлены пожарный и восстановительный поезда.
Уточняется, что машинист поезда прибегнул к экстренному торможению, однако столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, с путей сошли локомотив и 18 вагонов, перевозивших бензин. Локомотивная бригада пострадала, машинист и его помощник получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.
