Шеф-редактора The Insider* Тимура Олевского** объявили в розыск в РФ

Шеф-редактор издания The Insider* Тимур Олевский**, против которого возбуждено дело за работу на издание-иноагента, объявлен в розыск на территории России. Об этом сообщается в базе розыска МВД РФ.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — цитирует карточку журналиста РИА Новости.

В июле в отношении Тимура Олевского** возбудили уголовное дело за осуществление деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. В рамках следствия установили, что шеф-редактор издания принял участие в публикации трех видеозаписей, которые направлены на формирование негативного общественного мнения политики России, а также дискредитацию органов государственной власти.

Ранее Таганский районный суд оштрафовал The Insider* на 400 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента.

*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

**Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.