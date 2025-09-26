Россиянку насмерть переехал катер в Анталье

В турецкой Анталье погибла 42-летняя российская туристка Линария Музипова. Трагедия произошла в первый день отпуска, когда катер на большой скорости наехал на женщину в море, пишет SHOT.
Инцидент случился на популярном курорте Кемер. По предварительным данным, россиянка заплыла за буйки, где в этот момент курсировало судно для парасейлинга.
Очевидцы сразу вызвали спасателей и скорую помощь, но женщину спасти не удалось. Капитан катера и владелец компании задержаны. Власти ввели временный запрет на движение судов в этом районе.
Как сообщили родственники погибшей, Линария часто путешествовала одна и не в первый раз отдыхала в Анталье. Семья готовит документы для перевозки тела. У погибшей осталась 20-летняя дочь.
