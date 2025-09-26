Ричмонд
В Екатеринбурге на борту самолета скончался пассажир

В Екатеринбурге пассажир скончался на борту самолета, летевшего в Турцию.

Источник: Комсомольская правда

Утром 26 сентября пассажир скончался в аэропорту Кольцово. Инцидент произошел на борту авиакомпании Azur Air. Как «КП-Екатеринбург» сообщили в авиакомпании, пассажир скончался при подготовке борта к вылету.

— При подготовке к вылету рейса ZF-839 у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. На борт оперативно прибыла медицинская бригада, однако спасти пассажира не удалось, — сообщили «КП-Екатеринбург» в Azur Air.

По данным с онлайн-табло Кольцово, самолет должен был вылететь в Турцию в 4:50, однако его задержали на 5 часов для проведения необходимых мероприятий. Рейс отправился в 9:55.

В авиакомпании уточнили, что на время ожидания пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с федеральными правилами.