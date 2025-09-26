Ричмонд
В Луганске предотвратили теракт против высокопоставленного военного Росгвардии

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Луганске россиянина, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России предотвращено готовившееся украинскими спецслужбами покушение на высокопоставленного военнослужащего Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», — сообщили в ЦОС.

«Следователи МВД по Луганской Народной Республике совместно с сотрудниками ФСБ России задержали жителя региона», — сообщила Ирина Волк. По данным ФСБ, житель ЛНР, гражданин РФ 1975 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами. «Находясь на территории Луганска, гражданин по предоставленным ему украинским куратором координатам изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно. Установлено, что взрывное устройство он должен был заложить под служебный автомобиль офицера ФСВНГ России», — сообщили в ЦОС.

