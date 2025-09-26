В Луганске предотвратили теракт против высокопоставленного военного Росгвардии

«Следователи МВД по Луганской Народной Республике совместно с сотрудниками ФСБ России задержали жителя региона», — сообщила Ирина Волк. По данным ФСБ, житель ЛНР, гражданин РФ 1975 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами. «Находясь на территории Луганска, гражданин по предоставленным ему украинским куратором координатам изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно. Установлено, что взрывное устройство он должен был заложить под служебный автомобиль офицера ФСВНГ России», — сообщили в ЦОС.