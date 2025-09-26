Ещё один пострадавший при сходе вагонов на железной дороге в Приамурье умер в больнице

Как писал Life.ru, инцидент произошёл 19 сентября около 20:40 на перегоне Беленькая — Федосеев, когда работники проводили замену рельсошпальной решётки. В этот момент сошли с рельсов два вагона и укладочный кран. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Для ликвидации последствий аварии был введён режим ЧС.