Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции катер насмерть переехал российскую туристку, заплывшую за буйки

Туристка из России попала под катер в море в уезде Кемер.

Источник: Комсомольская правда

Туристка из России попала под катер в море в уезде Кемер в Анталье в Турции. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

Согласно приведенным данным, трагедия произошла в минувшую среду, 24 сентября. Женщина попала под катер для парасейлинга, когда заплыла за буйки.

Очевидцы происшествия сразу же позвонили в службу спасения. На место прибыли бригада скорой помощи, правоохранительные органы и береговая охрана. Медики уже не могли помочь россиянке, по приезду они констатировали смерть. Полиция задержала капитана лодки и оператора водных видов спорта. Сейчас ведется расследование.

В августе этого года катер переехал двух сапбордистов в Самаре. Тогда обошлось без жертв, однако в результате происшествия одному мужчине потребовалась медицинская помощь.