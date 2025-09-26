В Турции катер насмерть переехал российскую туристку, заплывшую за буйки

Очевидцы происшествия сразу же позвонили в службу спасения. На место прибыли бригада скорой помощи, правоохранительные органы и береговая охрана. Медики уже не могли помочь россиянке, по приезду они констатировали смерть. Полиция задержала капитана лодки и оператора водных видов спорта. Сейчас ведется расследование.