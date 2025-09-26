В Турции катер насмерть переехал российскую туристку, заплывшую за буйки

Туристка из России попала под катер в море в уезде Кемер в Анталье в Турции. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.
Согласно приведенным данным, трагедия произошла в минувшую среду, 24 сентября. Женщина попала под катер для парасейлинга, когда заплыла за буйки.
Очевидцы происшествия сразу же позвонили в службу спасения. На место прибыли бригада скорой помощи, правоохранительные органы и береговая охрана. Медики уже не могли помочь россиянке, по приезду они констатировали смерть. Полиция задержала капитана лодки и оператора водных видов спорта. Сейчас ведется расследование.
В августе этого года катер переехал двух сапбордистов в Самаре. Тогда обошлось без жертв, однако в результате происшествия одному мужчине потребовалась медицинская помощь.