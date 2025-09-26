В Ленобласти произошло массовое смертельное отравление алкоголем

«Семь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Сланцах за последние двое суток. Еще двоих людей доставили в больницы с серьезными отравлениями», — говорится в публикации. Отмечается, что уже задержан 79-летний житель региона. Среди пострадавших числится и его супруга, которой 75 лет. В ходе осмотра их дома были изъяты пустые бутылки и канистры для проведения экспертизы.