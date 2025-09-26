Ричмонд
Покушение на офицера Росгвардии предотвратили в ЛНР

Силовики предотвратили готовившееся украинскими спецслужбами в ЛНР покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Отмечается, что задержанный собирался подложить бомбу под машину офицера.

Отмечается, что задержанный собирался подложить бомбу под машину офицера.

Сотрудники ФСБ задержали россиянина 1975 года рождения. В Луганске он собрал самодельное взрывное устройство, с помощью которого собирался совершить теракт. При обыске у него дома нашли взрывчатые вещества, а в телефоне — переписку с украинскими вербовщиками.

— УМВД России по ЛНР возбуждено уголовное дело части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК России, — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, ФСБ задержала в Крыму жительницу Волгоградской области. Она по заданию украинских спецслужб планировала подорвать силовиков бомбой, вмонтированной в православную икону. Россиянка хотела вернуть деньги, похищенные телефонными аферистами. Ее обманом вовлекли в террористическую группировку.