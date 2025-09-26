Покушение на офицера Росгвардии предотвратили в ЛНР

Сотрудники ФСБ задержали россиянина 1975 года рождения. В Луганске он собрал самодельное взрывное устройство, с помощью которого собирался совершить теракт. При обыске у него дома нашли взрывчатые вещества, а в телефоне — переписку с украинскими вербовщиками.