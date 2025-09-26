Казахстанцы поехали за грибами в лес и оказались в ловушке

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники ДУИС по СКО возвращались после рабочей проверки из учреждения № 52 в селе Ольшанка. Обычная служебная поездка внезапно превратилась в спасательную миссию. Недалеко от проселочной дороги, у самой кромки леса, внимание сотрудников привлекла пожилая супружеская пара, которая тщетно пыталась вызволить свой автомобиль.
Оказалось, жители села Соколовка, возвращаясь домой, решили заехать на минутку в лес за грибами. Но тяга к дарам природы обернулась бедой: машина намертво увязла в осенней грязи.
Офицеры ДУИС немедленно организовали буксировку, приложив усилия, чтобы вытащить автомобиль из вязкой ловушки. Убедившись, что машина свободна, сотрудники сопроводили пожилую пару до самого села, удостоверившись, что те благополучно добрались до дома.
«Спасенные супруги не скрывали эмоций и от всей души поблагодарили своих неожиданных спасителей. Они признались: в такой глуши без связи это было настоящее чудо», — отметили в пресс-службе ДУИС по СКО.