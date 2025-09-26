В поезде по пути в крымский лагерь заболели 19 детей из Белгорода. Об этом во время вечернего прямого эфира «Десять вопросов губернатору» 25 сентября рассказал губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он зачитал обращение родителей, обеспокоенных состоянием здоровья своих детей, которые отправлялись тогда в Евпаторию.
«У нас сложилась ужасная ситуация, помогите нам разобраться! В воскресенье 21 сентября в 12:40 в поезде № 436 “Белгород-Симферополь” отправили детей в лагерь “Эволюция” города Евпатории республики Крым, где по приезду детей в Симферополь их сняли с поезда с признаками отравления — 17 детей из разных вагонов», — написали они.
Губернатор Гладкова уточнил, что по его данным, недомогание почувствовали 19 детей, а причиной их состояния стала вирусная инфекция, а не некачественные продукты.
Все пострадавшие были госпитализированы в инфекционную больницу Евпатории.
Ранее мы писали, что Бастрыкину доложат о проверке по отравлению детей в школьной столовой в Алуште. По данному факту следственными органами СК России по Крыму и городу Севастополю проводят процессуальную проверку.