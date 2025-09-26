В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии

В Луганской народной республике задержали местного жителя, который хотел совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
По информации источника, житель ЛНР планировал заложить бомбу под служебный автомобиль высокопоставленного офицера Росгвардии и дистанционно актвировать устройство по указанию спецслужб Украины.
Во время обыска у задержанного мужчины были изъяты компоненты СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, где была переписка с украинскими координаторами.