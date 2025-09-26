Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЛНР предотвратили теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии

ФСБ задержала жителя ЛНР, который планировал совершить теракт.

Источник: Комсомольская правда

В Луганской народной республике задержали местного жителя, который хотел совершить теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

По информации источника, житель ЛНР планировал заложить бомбу под служебный автомобиль высокопоставленного офицера Росгвардии и дистанционно актвировать устройство по указанию спецслужб Украины.

Во время обыска у задержанного мужчины были изъяты компоненты СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, где была переписка с украинскими координаторами.