Появилось видео страшного пожара после жесткого ДТП поезда и фуры

В районе станции Рыжиково в Смоленской области на железнодорожном переезде столкнулись фура и поезд с горючим. Его тушат более 40 спасателей, на место также выехали пожарный и восстановительный поезд. Об этом сообщили в МЧС, опубликовав кадры с места происшествия.