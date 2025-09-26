В Смоленской области грузовой состав с топливом столкнулся с фурой: видео

В Смоленской области на переезде возле станции Рыжиково товарный поезд столкнулся с большегрузом. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но тяжелый состав все равно наехал на фуру. С рельсов сошли и опрокинулись 18 вагонов, загорелись цистерны с топливом. На месте ЧП работают более 40 специалистов и 10 единиц техники, к месту аварии идет пожарный поезд.