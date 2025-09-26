Очередного наркотуриста с Кубы задержали в Волгограде

Еще одного гражданина Кубы задержали в Волгограде по подозрению в наркосбыте. На этот раз на глаза сотрудников ЛУ МВД на транспорте попал 37-летний турист, у которого было при себе 11 подозрительных свертков.
«Химические исследования показали, что изъятое у иностранца — наркотическая смесь, содержащая производное эфедрона. В рамках следственных мероприятий полицейские обнаружили на местности еще три пакета с наркотиками. Всего было изъято больше 20 граммов запрещенного вещества», — сообщает представитель транспортной полиции региона Надежда Литвинова.
Оперативники выяснили, что задержанный приобрел оптовую партию наркотических средств через систему закладок. Впоследствии он должен был расфасовать ее на мелкие партии и разместить в тайниках-закладках.
Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее 19-летний кубинец Формес Ромеро попал под уголовное преследование за распространение наркотиков. Ранее его арестовал Тракторозаводский райсуд за отказ пройти медосвидетельствование.