Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области семь человек умерли от суррогатного алкоголя

Прокуратура взяла ситуацию на особый контроль.

В Сланцевском районе Ленинградской области семь человек скончались в результате отравления суррогатным алкоголем.

Прокуратура Ленинградской области взяла ситуацию на особый контроль. Проводится проверка по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося и соблюдению прав и законных интересов граждан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Задержаны лица, реализовавшие алкоголь. Решается вопрос об их аресте.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», погибшие и пострадавшие зафиксированы в деревне Гостицы и в городе Сланцы. Известно также о двоих пострадавших, которые были госпитализированы с серьезными отравлениями.

Сообщается, что подозреваемым в продаже суррогата является местный житель — 79-летний мужчина. Его 75-летняя жена оказалась одной из пострадавших. Самому младшему госпитализированному 39 лет.

Из дома семейства изъяты пустые стеклянные бутылки и канистры, где мог находиться суррогат.