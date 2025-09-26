В Ленинградской области семь человек умерли от суррогатного алкоголя

В Сланцевском районе Ленинградской области семь человек скончались в результате отравления суррогатным алкоголем.
Прокуратура Ленинградской области взяла ситуацию на особый контроль. Проводится проверка по факту случившегося, в ходе которой будет дана оценка всем обстоятельствам случившегося и соблюдению прав и законных интересов граждан.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Задержаны лица, реализовавшие алкоголь. Решается вопрос об их аресте.
По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», погибшие и пострадавшие зафиксированы в деревне Гостицы и в городе Сланцы. Известно также о двоих пострадавших, которые были госпитализированы с серьезными отравлениями.
Сообщается, что подозреваемым в продаже суррогата является местный житель — 79-летний мужчина. Его 75-летняя жена оказалась одной из пострадавших. Самому младшему госпитализированному 39 лет.
Из дома семейства изъяты пустые стеклянные бутылки и канистры, где мог находиться суррогат.