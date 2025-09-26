10 красноярцев обвинили в организации проституции

Установлено, что в апреле 2019 года двое братьев 17 и 23 лет арендовали нежилое помещение в Советском районе, которое оборудовали под оказание услуг сексуального характера. В нем были размещены гостиная для приема посетителей, кровати, душевые кабины, джакузи и витрины с алкоголем. При этом бордель был завуалирован под заведение для проведения досуга и отдыха и обозначен как массажный салон.
«Затем в интернете обвиняемые разместили объявление о наборе массажисток. В ходе телефонных разговоров и личных встреч они объясняли девушкам и женщинам условия работы по оказанию услуг интимного характера клиентам, порядок оплаты труда и обещали быстрый и высокий заработок. Кроме того, злоумышленники убеждали, что такие массажи являются законными и под уголовную или административную ответственность не подпадают. В салоне клиентам предлагалось на выбор несколько программ, стоимость зависела от набора услуг и составляла от 8 тысяч рублей за час. Всего для оказания интимных услуг были вовлечены 9 девушек и женщин от 1975 до 2003 годов рождения. Им выплачивали 50% от суммы, администратор получал 10%», — рассказали в ГУ МВД.
В сентябре 2023 года оперативники угрозыска пресекли преступную деятельность.
В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» и ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» в отношении двух братьев и 8 администраторов завершено. До суда они находятся под подпиской о невыезде.