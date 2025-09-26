Семеро погибли, трое в тяжелом состоянии: в РФ произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

Несколько жителей Сланцевского района Ленинградской области отравились суррогатным алкоголем. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил «КП-Петербург» со ссылкой на пресс-служба прокуратуры региона.
Согласно приведенным данным, суррогатным алкоголем отравились десять жителей Сланцев. В результате происшествия семь человек скончались, еще трое пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, спиртное распространялось через подпольные каналы. Продавцы суррогата задержаны.
В ведомстве сообщили, что по поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского городская прокуратура начала проверку по факту отравления суррогатным алкоголем нескольких жителей Сланцевского района.
Напомним, в конце августа этого года массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Нижегородской области. Оно также привело к гибели людей. Не менее жуткая трагедия произошла в начале августа в Сочи. Там из-за продаваемой на рынке чачи также скончалось несколько человек.