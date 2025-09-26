Семеро погибли, трое в тяжелом состоянии: в РФ произошло массовое отравление суррогатным алкоголем

Напомним, в конце августа этого года массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Нижегородской области. Оно также привело к гибели людей. Не менее жуткая трагедия произошла в начале августа в Сочи. Там из-за продаваемой на рынке чачи также скончалось несколько человек.