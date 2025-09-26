«Я какая-то ошибка природы»: история самого известного маньяка в СССР Чикатило

Андрей Чикатило — пожалуй, самый известный советский маньяк. В 90-е годы им пугали детей, в 2000-е о нем снимали документальные фильмы, а сейчас его фамилия носит уже нарицательный характер. На счету маньяка 43 доказанных убийства. Что такое «феномен Чикатило», почему жертвы сами шли в логово преступника и как убийца «ловил» самого себя, разбиралась «Вечерняя Москва».
Сложное детство и совращение внука.
Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 года на Украине. Детство будущего маньяка выпало на годы Великой Отечественной войны — в 1942 году в его родное село вошли немецкие войска. Позднее сам Чикатило рассказывал, как на его глазах расстреляли целую группу детей, и ему, чтобы не попасть под пули, пришлось притворяться мертвым и лежать на телах целую ночь. Правда, по прошествии лет подтвердить эти слова маньяка невозможно.
До 12 лет Чикатило страдал от энуреза — недержания мочи. За это мать его часто била. Еще родители рассказывали будущему убийце, что его старшего брата якобы украли и съели соседи. Из-за этого Чикатило долгое время боялся выходить на улицу, опасаясь тоже стать жертвой каннибалов.
В школе Чикатило не проявлял никаких жестоких наклонностей, но был необщителен и плохо ладил со сверстниками, одноклассники часто над ним подшучивали. Затем он отучился на филологическом факультете Ростовского государственного университета, женился, у него появилось двое детей — старшая дочь и сын. Вместе с женой будущий преступник переехал в город Шахты (Ростовская область).
После учебы Чикатило устроился учителем в школу-интернат, но дети постоянно жаловались на домогательства с его стороны: он заходил к девочкам в спальни, обнимал их и трогал в интимных местах. Последней каплей стал поход на речку, когда мужчина подплыл к одной из учениц и начал хватать ее за грудь, делая вид, что спасает от утопления. После этого его уволили. Тогда Чикатило устроился в училище, но и оттуда его выгнали за приставания к детям.
Жена Андрея Чикатило Феодосия не верила в обвинения о приставаниях к ученицам. Сын его тоже защищал. А вот старшая дочь Людмила уже давно замечала странные наклонности отца. Ее отношения с Чикатило были настолько плохими, что при первой же возможности она съехала от родителей.
Вскоре у Людмилы родился сын. Однажды девушка, забыв обиды, вместе с сыном приехала погостить к родителям. А ночью она стала свидетельницей того, как Чикатило домогался своего внука. После этого она окончательно оборвала все связи с отцом и уехала в Харьков.
Как убивал Чикатило.
Первой жертвой Андрея Чикатило могла стать девятилетняя Лена Закотнова, тело которой нашли в 1978 году у реки в Шахтах. Девочка была изнасилована и задушена. В процессе расследования Чикатило попадал под подозрение, но позднее милиционеры задержали его ранее судимого соседа. Мужчину признали виновным и расстреляли.
А спустя многие годы, когда Чикатило уже оказался за решеткой за десятки других убийств, он взял вину в смерти Лены Закотновой на себя. Правда, потом он отказался от своих показаний. В итоге однозначно доказать причастность маньяка к этому преступлению не удалось, но расстрелянного ранее мужчину признали невиновным. Кто все-таки убил девочку, так и не выяснилось.
Череда зверств Чикатило началась в 1982 году. За один год он убил семь детей и подростков в возрасте от девяти до 18 лет. Со временем число жертв только росло, и к середине 1990 года от рук маньяка в общем погибли 43 человека. И это лишь доказанные убийства — сам Чикатило приписывал себе 55 расправ. Некоторых жертв так и не опознали.
При поиске жертв Чикатило действовал по одной схеме: подходил к незнакомым детям и приглашал их к себе домой, на дачу или в лес, обещая показать что-то интересное или угостить сладостями. Преступник производил впечатление порядочного человека, поэтому ребята ему доверяли. Одного из мальчиков он увел в лес буквально с разрешения матери. Маньяк попросил ребенка помочь ему донести бутылки из магазина. После этого малыша никто не видел.
Пол и возраст для Чикатило был не важен. Чаще всего его жертвами были дети, которых проще в чем-то убедить и убить. Но иногда маньяк лишал жизни проституток или девушек, которые возвращались домой одни.
Тела большинства жертв находили с множественными ножевыми ранениями, вырезанными органами и выколотыми глазами. Одной из убитых девушек Чикатило отгрыз сосок и съел. Некоторых жертв он посмертно пытался насиловать, но мешала импотенция.
Неудачные попытки поймать маньяка.
Ростовские милиционеры годами не могли выйти на след маньяка — у них не было даже фоторобота. Все изменилось, когда к расследованию подключился известный психиатр Александр Бухановский. Он составил психологический портрет маньяка и первым выяснил, что преступник был вовсе не маргинал, а совершенно обычный мужчина, вероятно, женатый и воспитывающий детей.
Еще Бухановский пришел к выводу, что работа маньяка связана с разъездами. И действительно, в то время Чикатило трудился на предприятии в отделе снабжения и часто был в командировках. Следователи расширили территорию поисков и вскоре стали находить тела убитых детей в Московской, Ленинградской и Свердловской областях.
Затем в Ростовской области создали народную дружину, чтобы простые горожане могли помогать следователям в поисках убийцы. А в начале 1986 года оперативники организовали операцию под названием «Лесополоса», которая обошлась государству почти в 10 миллионов рублей. В ней были задействованы сотни милиционеров и военные вертолеты. Пока шла операция, следователи попутно раскрыли тысячи преступлений, но маньяка так и не поймали.
Чикатило несколько раз попадал под подозрение.
За время расследования Чикатило неоднократно оказывался под подозрением, а один раз едва не попался милиционерам. Осенью 1984 года на выходе из леса, где была убита проститутка, маньяк наткнулся на патрульных. Подозреваемого доставили в отделение.
В сумке Чикатило милиционеры нашли нож, веревки и вазелин. Но мужчина принялся уверять, что работает в снабжении и веревка ему нужна, чтобы упаковывать посылки, нож — чтобы перерезать веревки, а вазелином он мажет сухие руки. Оперативники решили на всякий случай проверить ДНК подозреваемого, но с анализами преступника оно не совпало — у предполагаемого маньяка была четвертая группа крови, а у Чикатило вторая.
Позднее это назовут «феноменом Чикатило» — явление, при котором образцы биоматериалов одного и того же человека могут не совпадать. Но спустя многие годы в Следственном комитете опровергли возможность существования такого феномена. Как оказалось, судебно-медицинские эксперты ошиблись при первоначальном определении группы крови.
Чикатило боялся, что после случая в лесу милиционеры будут за ним следить. Чтобы отвести от себя подозрения, маньяк пошел на крайние меры — украл с работы аккумулятор. За это его выгнали из партии и приговорили к исправительным работам. Правда, уже через три месяца его освободили за хорошее поведение. Таким образом Чикатило пытался «спрятаться» от следователей в исправительном учреждении.
Кто и как поймал Чикатило.
В 1986 году Чикатило вступил в народную дружину и стал искать самого себя. Завоевав доверие милиционеров, мужчина стал узнавать об их планах и подозрениях, связанных с маньяком.
Поимка и казнь Чикатило.
Последней жертвой Чикатило стала 22-летняя проститутка. После убийства маньяк вышел из леса и направился к железнодорожной платформе, но его остановил милиционер. Формально патрульный не имел оснований задерживать подозрительного мужчину, поэтому он просто записал фамилию Чикатило и отпустил.
Через неделю случайные дачники наткнулись на тело убитой проститутки. А милиционер, беседовавший с Чикатило в тот роковой день, решил доложить о странной встрече начальству. Вскоре подозреваемого снова задержали, на этот раз окончательно.
Сначала Чикатило отказывался признавать вину — на тот момент у следователей не было прямых улик против него. Добиться от маньяка признания удалось лишь психиатру Александру Бухановскому, которому Чикатило после долгой беседы стал рассказывать о «тяжелой жизни» и своих преступлениях.
Пока Чикатило был под следствием, над ним едва не устроили самосуд. В августе 1990 года маньяка вывезли на пляж, где он расправился с 11-летним мальчиком, для проведения следственного эксперимента. Неподалеку находился завод, где работали родители убитого ребенка. Увидев, как привезли Чикатило, родители мальчика вместе с коллегами пошли на маньяка с лопатами и виллами. Милиционерам удалось остановить толпу до того, как она добралась до преступника.
На суде Чикатило притворялся сумасшедшим, но суд признал его вменяемым. При этом психиатры говорили, что у маньяка все же была шизофрения, но она не мешала ему осознавать свои действия во время убийств. На последнем судебном заседании преступник называл себя «ошибкой природы».
— Я где работал, где бывал, — по пути оставались мертвые тела. Так получалось. Каждый год… Понятно, что я какая-то ошибка природы, какая-то гадость… Остался лесным волком. Одичал в этом обществе, — говорил он.
В итоге Чикатило приговорили к смертной казни. 14 февраля 1994 года он был расстрелян.
Сын Чикатило Юрий тоже пошел по «криминальной дорожке». У него есть несколько судимостей за грабежи, разбои и покушение на убийство. Своих родственных связей с известным маньяком он не скрывает. В августе СМИ сообщали, что Чикатило-младший ушел в ВСУ и погиб в зоне спецоперации, но позднее он сам опроверг эту информацию.
Пока Чикатило убивал детей и женщин в Ростовской области, в Казани орудовал другой маньяк-каннибал — Алексей Суклетин. В конце XX века убил и съел как минимум семерых человек. Почти все эти преступления он совершил вместе с возлюбленной. Девушка помогала маньяку скрывать останки жертв, а также готовила из мяса людей различные блюда.