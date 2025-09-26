«Я какая-то ошибка природы»: история самого известного маньяка в СССР Чикатило

После учебы Чикатило устроился учителем в школу-интернат, но дети постоянно жаловались на домогательства с его стороны: он заходил к девочкам в спальни, обнимал их и трогал в интимных местах. Последней каплей стал поход на речку, когда мужчина подплыл к одной из учениц и начал хватать ее за грудь, делая вид, что спасает от утопления. После этого его уволили. Тогда Чикатило устроился в училище, но и оттуда его выгнали за приставания к детям.