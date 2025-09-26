Названа причина, почему ж/д переезд в Смоленской области заволокло черным дымом

Выезд грузового автомобиля на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом стал причиной ДТП между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги в Смоленской области, в результате которого сошли с рельсов локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Об этом сообщает Московская железная дорога.