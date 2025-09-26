Ричмонд
В Забайкалье задерживали грибника, который подозревается в поджоге леса

В тушении пожара приняли участие 19 сотрудников Забайкаллесхоза и лесной охраны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкальском крае задержали подозреваемого в умышленном поджоге леса. Во время рейда сотрудниками лесничества был обнаружен густой дым над тайгой.

Об этом сообщает ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Минприроды Забайкалья.

— На месте происшествия выяснилось, что мужчина находился в своем автомобиле в непосредственной близости от места поджога. «Грибник» рассказал, что приехал собирать дикоросы, — пояснили в пресс-службе Министерства природы.

Однако у специалистов это вызвало вопросы, так как именно недалеко от него и находились три отдельных очага пожара, разнесенных на 100 и 150 метров.

Причины произошедшего устанавливаются совместно с региональным управлением МЧС. По информации Региональной диспетчерской службы, на 20:00 25 сентября огонь охватил территорию в 10 гектаров. В тушении пожара приняли участие 19 сотрудников Забайкаллесхоза и лесной охраны.

Для предотвращения распространения огня они использовали трал и гусеничный трактор для минерализованных полос.