Пять человек спасены при пожаре в многоэтажке Братска

Во время возгорания спасли пять жильцов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС Иркутской области.
Самостоятельно покинули подъезд три человека. При помощи автолестницы с четвёртого этажа удалось выбраться троим, двое из них были дети. Также пригодилась и спасательная верёвка, благодаря которой спасли еще одного человека.
«Звеном газодымозащитной службы в подъезде обнаружена 59-летняя пострадавшая — собственница квартиры, в которой произошло возгорание. При помощи спасательного устройства она выведена на улицу и передана бригаде скорой медицинской помощи. С отравлением угарным газом и термическими ожогами женщину доставили в больницу», — сказали в МЧС.
Пожар на площади 12 квадратных метров потушили 13 пожарных с привлечением пяти машин. По данным дознавателей, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.