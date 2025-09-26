Ричмонд
Пять человек спасены при пожаре в многоэтажке Братска

В Братске на улице Подбельского в одной из квартир многоэтажки произошел пожар.

Источник: МЧС РФ

Во время возгорания спасли пять жильцов. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС Иркутской области.

Самостоятельно покинули подъезд три человека. При помощи автолестницы с четвёртого этажа удалось выбраться троим, двое из них были дети. Также пригодилась и спасательная верёвка, благодаря которой спасли еще одного человека.

«Звеном газодымозащитной службы в подъезде обнаружена 59-летняя пострадавшая — собственница квартиры, в которой произошло возгорание. При помощи спасательного устройства она выведена на улицу и передана бригаде скорой медицинской помощи. С отравлением угарным газом и термическими ожогами женщину доставили в больницу», — сказали в МЧС.

Пожар на площади 12 квадратных метров потушили 13 пожарных с привлечением пяти машин. По данным дознавателей, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.