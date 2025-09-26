В Сланцах скончались семь человек от отравления суррогатным алкоголем

В городе Сланцы за последние 48 часов погибли семеро человек, которые отравились некачественным спиртосодержащим напитком. Трое других местных жителей, среди которых две женщины и один мужчина, находятся в больнице с тяжёлыми интоксикациями организма. Жертвы проживают в поселке Гостицы и городе Сланцы. Эту информацию подтвердили Piter.tv в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Прокуратура Ленинградской области приняла решение поставить ситуацию на особый контроль. Сейчас проводится тщательная проверка, цель которой — всестороннее изучение обстоятельств произошедшего и выявление возможных нарушений прав и законных интересов граждан.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Установлены и задержаны подозреваемые, распространявшие опасный напиток, ведется работа над определением целесообразности их ареста.
Среди подозреваемых называют 79-летнего пенсионера: одной из пострадавших стала его собственная супруга, которой исполнилось 75 лет. Самым младшим пострадавшим стал 39-летний мужчина. В рамках оперативно-розыскных мероприятий в доме указанной семьи обнаружено и конфисковано большое количество пустых бутылок и пластиковых емкостей, в которых потенциально хранился нелегально произведенный алкоголь низкого качества.