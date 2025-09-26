В Сланцах скончались семь человек от отравления суррогатным алкоголем

В городе Сланцы за последние 48 часов погибли семеро человек, которые отравились некачественным спиртосодержащим напитком. Трое других местных жителей, среди которых две женщины и один мужчина, находятся в больнице с тяжёлыми интоксикациями организма. Жертвы проживают в поселке Гостицы и городе Сланцы. Эту информацию подтвердили Piter.tv в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.