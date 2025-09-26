СК озвучил детали гибели 677 поросят из-за отключения вентиляции в Лиозненском районе

СК раскрыл причину гибели 677 поросят на предприятии под Лиозно. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
В милицию днем 26 апреля 2025 года поступила информация про падеж большого числа поросят на одном из предприятий, которое находится в Лиозненском районе. Во время расследования удалось установить, что комплекс оборудован системой климат-контроля. К данной системе доступ был у главного инженера. Следователи обнаружили, что в середине марта случилась перезагрузка системы, для чего в нее потребовался повторный вход. Но сделать этого не получилось по причине выхода из строя клавиатуры в комнате охраны.
Главный инженер указанную неисправность не устранил. Кроме того, он не настроил ни световую, ни звуковую сигнализацию, предназначенную для оповещения сотрудников об аварийных ситуациях на предприятии. Именно с озвученного периода инженер был единственным работником госпредприятия, которому в нерабочее время приходили уведомления. К примеру, оповещения про работу системы климат-контроля, в том числе о критических изменениях температуры в секторах репродуктора, где содержатся животные.
«С 25 на 26 апреля в помещении с поросятами произошло отключение системы вентиляции, что привело к повышению температуры сверх установленной нормы и непоступлению свежего воздуха», — сообщили в Следственном комитете.
В ведомстве добавили: обвиняемый получал сигналы тревоги, но не принял меры, касающиеся снижения температуры через программное обеспечение, которое было установлено на мобильном телефоне. Также мужчина не сообщил сотрудникам предприятия о проблеме.
«В результате служебной халатности погибло 677 поросят. Около 160 голов работникам предприятия удалось спасти. Государственному предприятию по неосторожности причинен ущерб на сумму более 151 тысячи рублей», — привели подробности в пресс-службе СК.
В протоколе патологоанатомического вскрытия трупов животных сказано, что причиной смерти поросят стала остановка сердца, асфиксия в результате отека легких. Это значит, что животные погибли из-за повышения температура и отсутствия притока свежего воздуха.
Главный инженер объяснил: перед тем как лечь спать, он проводил удаленный доступ к системе, но только для того, чтобы посмотреть температуру в проблемных местах. Сектор, где случился падеж, он не проконтролировал (ранее проблем с данным сектором не возникало).
«По изъятому мобильному телефону главного инженера назначили экспертизу радиоэлектронных устройств. В ходе осмотра информации, извлеченной из памяти гаджета, было установлено наличие удаленных уведомлений, содержащих сигналы тревоги о работе системы климат-контроля, а также время, когда стала поступать информация о повышении температуры», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, изучение документации показало, что вся необходимая информация, связанная с работой работе системы оповещения климат-контроля, была направлена предприятию. При ее детальном изучении не составляет труда ее настроить. Также удалось установить, что мужчина был обучен работе на оборудовании. Кроме того, у него была возможность отрегулировать систему, что могло бы предотвратить гибель животных.
По результатам расследования 53-летнему главному инженеру было предъявлено обвинение по части 1 статьи 428 Уголовного кодекса — неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшие по неосторожности причинение ущерба государственному имуществу в особо крупном размере.
«Для установления обстоятельств отключения вентиляции из уголовного дела выделен материал проверки, который направлен в милицию», — заявили в ведомстве.
