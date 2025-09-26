СК озвучил детали гибели 677 поросят из-за отключения вентиляции в Лиозненском районе

В милицию днем 26 апреля 2025 года поступила информация про падеж большого числа поросят на одном из предприятий, которое находится в Лиозненском районе. Во время расследования удалось установить, что комплекс оборудован системой климат-контроля. К данной системе доступ был у главного инженера. Следователи обнаружили, что в середине марта случилась перезагрузка системы, для чего в нее потребовался повторный вход. Но сделать этого не получилось по причине выхода из строя клавиатуры в комнате охраны.