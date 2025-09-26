Ричмонд
В Екатеринбурге мужчину осудили за нападение с ножом на пенсионерку

Екатеринбуржец получил 5,5 года колонии за ограбление пенсионерки.

Источник: Комсомольская правда

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Анатолию Ипатову, который напал с ножом на пенсионерку. Инцидент произошёл в июле 2025 года во дворе дома на улице Самолетной. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, мужчина надел маску и напал на 70-летнюю женщину, которая выгуливала собаку. Угрожая ножом, преступник потребовал у пенсионерки телефон. Женщина, восприняв угрозу как реальную, не стала сопротивляться. Забрав телефон, нападавший скрылся с места преступления.

Ранее Ипатов уже был судим за тяжкое преступление. Его задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения.

— Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия», — уточнили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.