В Екатеринбурге мужчину осудили за нападение с ножом на пенсионерку

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Анатолию Ипатову, который напал с ножом на пенсионерку. Инцидент произошёл в июле 2025 года во дворе дома на улице Самолетной. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, мужчина надел маску и напал на 70-летнюю женщину, которая выгуливала собаку. Угрожая ножом, преступник потребовал у пенсионерки телефон. Женщина, восприняв угрозу как реальную, не стала сопротивляться. Забрав телефон, нападавший скрылся с места преступления.
Ранее Ипатов уже был судим за тяжкое преступление. Его задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения.
— Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия», — уточнили в прокуратуре.
Суд приговорил мужчину к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.