В Екатеринбурге мужчину осудили за нападение с ножом на пенсионерку

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Анатолию Ипатову, который напал с ножом на пенсионерку. Инцидент произошёл в июле 2025 года во дворе дома на улице Самолетной. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.