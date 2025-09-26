Дело возбудили о хищении более 1 млн при вывозе строительного мусора в Ангарске

По версии следствия, в 2024 году директор МКУ «Службы муниципального хозяйства», осуществляющее различные услуги, заключила четыре муниципальных контракта с администрацией АГО на снос ветхого аварийного жилья в Ангарске и Мегете и вывоз строительного мусора от разбираемых домов, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщают пресс-службы СУ СКР по Приангарью, прокуратуры региона и ГУ МВД России по Приангарью, с августа по октябрь 2024 года женщина совместно с другими лицами предоставила заказчику подложные справки о вывозе строительного мусора лицензированной организацией на полигон ТКО, достоверно зная, что это обязательство не было исполнено. На основании фиктивной документации подрядчику было перечислено более 1 млн рублей за якобы вывезенные строительные отходы, которые остались на территории принадлежащей автостоянки директора МКУ. В результате бюджету Ангарского городского округа причинен ущерб.
Преступная деятельность выявлена при содействии сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по региону. В ходе обыска по месту жительства женщины, а также в офисе организации изъяты документы и электронные носители информации, имеющие значение для уголовного дела, а также 200 тысяч рублей.
В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, ход и его результаты контролирует прокуратура.
