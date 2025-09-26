Дело возбудили о хищении более 1 млн при вывозе строительного мусора в Ангарске

Как сообщают пресс-службы СУ СКР по Приангарью, прокуратуры региона и ГУ МВД России по Приангарью, с августа по октябрь 2024 года женщина совместно с другими лицами предоставила заказчику подложные справки о вывозе строительного мусора лицензированной организацией на полигон ТКО, достоверно зная, что это обязательство не было исполнено. На основании фиктивной документации подрядчику было перечислено более 1 млн рублей за якобы вывезенные строительные отходы, которые остались на территории принадлежащей автостоянки директора МКУ. В результате бюджету Ангарского городского округа причинен ущерб.