Рэпера Noize MC* принудительно оштрафуют за дискредитацию ВС РФ

С музыканта Ивана Алексеева*, известного как Noize MC*, принудительно взыщут штраф в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Тверской районный суд Москвы вынес постановление о возбуждении исполнительного производства и о принудительном взыскании имеющейся задолженности, отмечает агентство.
Ранее депутат Государственной думы Амир Хамитов заявил, что Роскомнадзор обязан прекратить распространение нового альбома Noize MC*, на отечественных онлайн-платформах. Парламентарий подчеркнул, что исполнитель «известен русофобскими высказываниями», а также финансово поддержал украинские войска, о чем он говорил публично.
В марте в музыкальном сервисе «Яндекс Музыка» к ряду песен рэп-исполнителя ограничили доступ в связи с распространением недостоверной общественно значимой информации.
В феврале Таганский районный суд Москвы оштрафовал артиста за нарушение порядка деятельности иностранного агента на сумму в размере 45 тысяч рублей.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.