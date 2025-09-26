В столице попалась пособница мошенников, обманувших москвичку на шесть миллионов

Сотрудники полиции вычислили и задержали 20-летнюю уроженку Мурманской области, которая подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. Девушка получила более шести миллионов рублей от москвички и перевела деньги аферистам. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в Подмосковье задержали подозреваемую — 20-летнюю уроженку Мурманской области. Выяснилось, что деньги, полученные от гражданки, она переводила в криптовалюту и отправляла своим кураторам, — рассказали на сайте ведомства.
От рук аферистов пострадала 19-летняя жительница столицы. Злоумышленники обманули девушку, убедив ее в необходимости задекларировать имеющиеся дома сбережения. Поверив мошенникам, потерпевшая собрала все накопления и передала их курьеру.
Впоследствии девушка осознала, что стала жертвой аферистов и написала заявление в полицию. В отношении сообщницы телефонных мошенников возбудили уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.
Ранее полицейским попалась другая пособница аферистов. Девушка забрала 3,3 миллиона рублей у пенсионерки, проживающей в Подмосковье. После этого правоохранители установили личность злоумышленницы и задержали ее. Уголовное дело в отношении фигурантки уже передали в суд.