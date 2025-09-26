В столице попалась пособница мошенников, обманувших москвичку на шесть миллионов

Сотрудники полиции вычислили и задержали 20-летнюю уроженку Мурманской области, которая подозревается в пособничестве телефонным мошенникам. Девушка получила более шести миллионов рублей от москвички и перевела деньги аферистам. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.