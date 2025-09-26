СМИ: Поставщиком смертельного алкоголя в Ленобласти была работница детсада

Поставщиком смертельно опасного кустарно произведенного алкоголя, от которого скончались семь человек в Сланцах Ленинградской области, оказалась 60-летняя сотрудница детского сада. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, женщина поставляла суррогат 79-летнему мужчине, который в свою очередь продавал его гражданам. Задержанная работает учителем-дефектологом в Сланцевском детском садике, следует из публикации.
Погибшие и пострадавшие проживали как в Сланцах, так и в деревне Гостицы. Самому младшему госпитализированному 37 лет. Из дома подозреваемого изъяли стеклянную тару и канистры, в которых, предположительно, находился суррогат.
Другой случай произошел в начале августа, когда правоохранители задержали двух жительниц Краснодарского края, торговавших чачей, от которой умерли туристы. Позже одну из них отправили в следственный изолятор на два месяца.
Представитель Следственного комитета уточнил, что от отравления алкоголем скончались более 10 человек. От чего могли погибнуть потерпевшие и как не купить чачу с «отравой» — в материале «ВМ».