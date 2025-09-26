Лобовое столкновение в Кигинском районе Башкирии унесло жизни двух человек

В Кигинском районе Башкирии полицейские устанавливают все обстоятельства серьезной аварии, которая закончилась гибелью двух человек. Авария случилась вчера вечером примерно в шесть часов на 241-м километре автодороги Бирск — Тастуба — Сатка.
По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Рено Логан».
В результате аварии 74-летняя пассажирка «Лады» получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Позже в медицинском учреждении от полученных травм умер и водитель отечественного автомобиля.
